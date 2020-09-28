add名人時尚丨巴黎時裝周：Dior 帶來中古女詩人 Roger Vivier登上夢幻金銀島

事隔多月，巴黎時裝周重新回到傳統日程上。打頭陣的Dior，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以New Dior來回應這個變遷中的年代。

【Dior】

2021春夏騷選址於巴黎協和廣場，由藝術家Lucia Marcucci製作的藝術裝置，將騷場變成如同一間天主教教堂的場景，黑沉沉背景下，企立了18條、7米高、以雜誌圖片拼鑲成彩色玻璃的藝術柱，12人合唱團現場詠唱，瀰漫中古、哥德式宗教氛圍。

「外套配恤衫、褲子的新Dior服裝，我覺得這才是真正能代表當下的感覺。」Maria Grazia Chiuri如是說。新作顛覆了她上場後，已經成型穩定的獨立仙氣、女性化格調。一開場，由泥黃色民族風長罩袍，搭配腰果花針織短褲定調，一系列中古色彩：泛黃米白、泥土黃、磚紅、舊綠色、啞金色，拼貼不同的古風花布、織綿衣料、薄絨花紋等，建構詩意復古美。Dior Blue的藍調系列，緊接其後而出，白恤衫配藍色花裙、紮染藍色大衣和蕾絲長裙，又或藍綠紮染風衣和布褲，搭配羅馬涼鞋，展現一派女性自在。

經典Bar Jacket的細腰曲線剪裁，新季重新演進，女主帥從1957年秋冬高級訂製系列中的日式和服外套擷取靈感，皮革腰帶束成wrap coat形態，重塑寬鬆優閒線條。至於往日星光閃閃的飄逸仙氣長裙子也變得更從容，以雪紡透視、縷空蕾絲、刺繡紗布製作的連身裙，綴上小荷葉邊、彩色條紋以及串珠刺繡等元素。

【Roger Vivier 】

網上發佈除了播片，還可以做甚麼？Roger Vivier就想出和大家一齊玩RPG式、遊戲互動的體驗。品牌請來法國影后Isabelle Huppert演出，在電影互動式遊戲「Hotel Vivier電影館」出鏡，觀賞者和她一齊找鑰匙、答題、闖關，由一間房去到另一間房，一步步探索新系列，直至去到最後的《金銀島》房間。

Roger Vivier 2021春夏系列，如常走華麗閃亮太太風尚，最搶眼要數平底緞面涼鞋，飾上手工刺繡、立體花朵等。粉紅、杏色、粉藍緞面手袋，再繪上花卉圖案，加強視效；的式的clutch box也鑲滿小水晶，夢幻奢華。

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