港府昨日在憲報刊登授勳名單，共687人獲授勳創歷史新高，去年高調撐警開真槍的陳百祥（阿叻）也獲頒銅紫荊星章。政府的公告上更讚揚阿叻「促進社會和諧與溝通的良好榜樣」，又指阿叻在演藝界的成就傑出，是新一代演藝人的模範。事實上阿叻入行40多年，僅於2015年在無綫獲「萬千光輝演藝人大獎」，不過他的表現依然獲港府另眼相看，實在「震驚」娛樂圈。

不少圈中人也對林鄭「分餅」一事議論紛紛，杜汶澤去年曾與阿叻上港台《視點31》節目辯論政見，昨日凌晨阿澤在fb留言戥何君堯唔抵：「公平咩？論功行賞，分豬肉點可以冇何君堯份㗎！佢嘅成績有目共睹吖！哭X死我了！」王宗堯則留言，可憐忠義民團召集人「大波Man」石房有連餅碎都冇：「Man哥都好勤力，起碼都畀返個勤工獎佢啊！」影評人畢明也回應：「最嬲應該係居功至偉嘅陳同佳，何妖都行開啦！」

「助攻」國安法

林海峰昨早與盧覓雪及阮子健主持商台節目《在晴朗的一天出發》，林海峰指就算不頒給「何已完」何君堯，應該頒給陳同佳。林海峰指大家一講就知沒他就不會發生這麼多事，盧覓雪接着說：「本來係逃犯條例修訂草案，嗰個搞唔成，反而搞咗國安法仲勁，佢絕對係『助攻王』。」

盧覓雪也為何君堯冇份而感到驚訝：「今次有90幾個警務人員得到勳章，我驚訝位主要有兩個，第一係何君堯做咁多嘢，點解冇？如果你老竇老母個山墳都俾人掃埋，付出好多，佢喺任何時間都好『勇猛』，咁多場面都冇，佢都撈唔到一個爛鬼荷蘭水蓋，我當然唔會知點解，我戥佢唔抵，真係要問一句公平咩？被人褫奪學位，冇乜所謂小菜一碟，佢應該有公職冚過呢啲。」

為醫護不值

林海峰搞笑問：「嚟緊係唔係會頒特首畀佢呀？最勁嗰啲！」林海峰及盧覓雪稱應該「追頒」畀何君堯。盧覓雪也為醫護感到不值：「第二個驚訝位，係醫護人員抗疫在唔好嘅開頭，已經算守得好好……雖然有啲都秋後算賬緊，不過好似每日４點鐘張竹君醫生嗰啲，佢哋不眠不休，呢批人應該毫無疑問（授勳）啩！」