《大雄之新恐龍》兩日破400萬 奪中秋票房冠軍

《多啦A夢》橫跨多個年代，更陪住不少港人成長，而為紀念50周年，新作《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》昨日中秋節於香港上映，開畫首天收接近140萬港元奪下單日票房冠軍 ，終結了《TENET天能》（TENET）於9月10日上映後佔據了21天的冠軍紀錄，今日暫時亦穩守冠軍，加上之前的優先場，至今日中午已逾386萬累積票房。

《大雄之新恐龍》雖然與第一部劇場版《大雄的恐龍》同樣以恐龍為題材，故事內容卻是全新原創。今集電影由今井一曉執導及《你的名字。》金牌製作人川村元氣編劇，是二人繼2018的《大雄之金銀島》後再度合作，前作勇奪53.7億日圓票房，創下《多啦A夢》2D版電影系列最賣座紀錄。今次新片，請來日本班霸Mr. Children為配合電影雙胞胎新恐龍的故事，創作兩首主題曲《Birthday》及《與妳相疊的獨白》，以動聽歌聲，細訴大雄與小恐龍的生活點滴和情誼。

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