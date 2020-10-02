三浦春馬生前被嘲似馬騮 揭導演欺凌惡行

日本男星三浦春馬於7月18日上吊自殺，終年30歲。三浦春馬臨終前接拍TBS電視台新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，他在死前只拍罷約三集戲份，該劇大前日播出第三集，收視錄得10.4%，但觀眾發現三浦春馬在今集起明顯消瘦，令粉絲感到心痛，而劇集下周將播至最後一集，卻有觀眾揭發此劇有不少捉弄三浦春馬的疑點，更得知兩位導演平野俊一和木村尚，原來與三浦春馬關係欠佳，懷疑他生前分別被兩導演以權力欺凌，連日來相關說法引起網民熱烈討論。

TBS日劇系列《血色星期一》有三位演員在兩個月內相繼自殺，分別是三浦春馬、蘆名星和藤木孝，同劇導演平野俊一的新作便是《錢》劇，是他相隔多年再與春馬合作，可是兩人關係卻並不融洽，早在10年前拍攝《血》劇時，平野導演已公然斥責身為主角的春馬頻吃NG，更嘲笑春馬似隻馬騮，所以在新劇中，平野疑刻意採用了大量馬騮元素來形容三浦春馬，包括角色名就叫猿渡慶太，而劇中的玩具廠及玩具也以Monkey命名，連主角的機械寵物也叫猿彥，又刻意要他穿上啡色或有猴子圖案之戲服等，網民近日列出《錢》劇其他疑似捉弄三浦春馬的場面，包括用包裝蛋糕擲向他正面，以及穿着名牌衫卻只露出「END」的畫面等，但劇組及電視台未有作任何回應。

至於《錢》劇另一導演木村尚，在三浦春馬死訊傳出當天，竟在IG賬戶寫上：「當感受到一切完結的時候，你就會上癮。」過去兩個月，木村尚的多番留言均被指是影射猝逝的三浦春馬，大批網民昨日即湧到木村尚的IG瘋狂炮轟。

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