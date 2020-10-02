劉鳴煒港台邂逅細十年女友 港女奪「Package」甜蜜歐遊兼同居

40歲大劉長子劉鳴煒一向揀女伴眼光夠貼地，去年10月他與明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）分手，外界均以為大劉仔俾女狠飛，原來劉鳴煒早已戀上比自己細十年嘅新歡Joyce（簡雪忻），今日壹週刊報道指，Joyce於幾個月前已搬到豪宅，與劉鳴煒同居。

原來Joyce在2016年已邂逅「港女Package」劉鳴煒，在港台節目《我係乜乜乜》向劉鳴煒放電，多次含情脈脈望着劉鳴煒，讚對方就係心目中嘅男神，積極進取吊金龜，可惜神女有心襄王無夢，當時劉鳴煒跟金融之花奚倩雯（Estella）打得火熱，之後劉鳴煒又戀上主播Keina。

報道指Joyce一直靜待時機，與男友分手，即主動出擊奪得「港女Package」，陪實他去滑水滑雪行山，二人又鍾意攝影，最終成功獲得女友地位，去年二人到歐洲旅行，Joyce跟劉鳴煒也等到今年先post上網，細心保護戀情幼苗，Joyce亦擺明車馬在IG晒出單人照及上載風景照，暗示女友身份，直至被揭戀情，翻查她的IG賬號已變成private。

看來育有3子女的劉鳴煒，對有學識的女子特別鍾情，前妻Wendy是英國大學同學，舊愛金融之花奚倩雯（Estella）是港大經濟系畢業生，而舊愛Keina則是香港大學畢業，新歡Joyce就是University of London修讀經濟同金融，是超蓮的校友。

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