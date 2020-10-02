范姜囡囡貼舊相賀媽咪49歲牛一 阿B上央視晚會賺人仔

藍絲鍾鎮濤（阿B）老婆范姜今日49歲牛一，她在IG貼出吹蠟燭獨照，身邊未見老公阿B和兩女兒，往年她都會開P邀請圈中好友狂歡，今年受限聚令影響，只是低調慶祝，好友周汶錡、袁詠儀和劉嘉玲都有留言送祝福。阿B前晚參加在北京舉行的央視國慶晚會演出，他與金婷婷合唱一曲《信仰》，阿B出力賺人仔，放棄與家人過節，更被范姜暴露行蹤，中秋當日阿B會合曾志偉與友人，三個男人加埋過百歲，在大宅庭園賞月玩燈籠。

范姜跟阿B拍拖時，已有替他照顧跟前妻章小蕙所生的女兒鍾嘉晴（Chloe），范姜視她如己出，其後范姜也先後生了兩名女兒鍾懿和鍾幗，同父異母的三姐妹相處融洽。Chloe今日在IG story貼出多張家庭舊相，看出范姜多年來對她照顧得無微不至，她大讚范姜是好媽咪，鍾懿也有在IG story貼出范姜陀着妹妹鍾幗時，她錫媽咪巨肚的溫馨相片。

此外，今日也是陳山聰的44歲生日，「豹嫂」胡蓓蔚都在IG貼出跟壽星仔的跳舞片段，估計是在開派對狂歡，胡蓓蔚留言：「唔係唔跳舞呀？老友，祝你身體健康！幸福美滿！逢劇必爆！PS：多謝各位村民嘅全力配合！」陳山聰契姐伍詠薇也在fb送祝福：「陳山聰生日快樂，家姐一生愛錫你。」二人曾經過割席，但現已冰釋前嫌，山聰即答：「I love u sister，你一世都冇機會再踢我落車呀小心。」伍詠薇也秒回：「我一世都唔會再放走你，一生姊弟，我真係會好好錫晒你一家三口，細佬，生日快樂。」

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