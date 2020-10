有份拍攝荷李活猛片《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers:Age of Ultron)及《怪獸與牠們的產地2》(Fantastic Beasts and Where to Find Them 2)的35歲韓國女星秀賢,今年4月宣佈懷孕15周後,即停工專心安胎,昨日在Ig報喜,宣佈女兒已經出世,同時公開握女兒手仔的相片,用英文留言寫道:「She’s perfect」,十分溫馨,獲不少fans留言祝賀。

秀賢去年12月嫁給比她年長三歲的企業家車民根,婚後兩人積極造人,秀賢就算懷孕都一直貫徹低調作風,靜候BB出世。