和音歌手鍾達茵出新歌自嘲戇居︰臨死前為自己做少少嘢

鍾達茵（Pam）從事和音和幕後工作多年，足跡踏遍本地和海外各大小舞台，近來每星期日都在ViuTV的音樂節目《Chill Club》中演出，以音樂為生的她最近推出新歌《明明愛你》，邀來鄧建明（Joey Tang）和李健宏（KB）一同製作，日前Pam在尖沙嘴接受《蘋果》訪問，將歌曲的由來娓娓道來。

事實上，Pam去年推出過一張似Cassette（卡式帶）形式發佈的大碟「One Time Only」，她明言早知出碟是「戇居」事，但仍堅持去做只因︰「我覺得應該要喺臨死前為自己做少少嘢。」當中已收錄了《明明愛你》一曲︰「雖然出咗碟但應該都冇乜人知，《明明愛你》首歌其實係我以前寫畀台灣歌手林凡，而家只係自己攞返嚟唱。」她稱現在才將歌派台只為可明正言順地跟樂隊在Chill Club上表演︰「其實我都係想完成咗件事，亦好多謝Joey哥同KB幫手錄音，嚟緊仲會拍埋MV。」

因為要做宣傳所以最近多了做訪問，很多人都恭喜Pam終圓夢，但她不完全認同這說法︰「其實識我嘅人都知，我係一個撈味甚濃嘅人，我的確係鍾意唱歌，音樂令我搵到啖飯食，當然我一路都有做自己嘅音樂Project叫『大人之音樂』去平衡心理，大家唔一定要識我係邊個，有緣聽到我嘅音樂就已經好多謝。」

Pam形容自己為介乎幕前與幕後之間，是不折不扣的「中女」，她笑說︰「大家可能喺電視度見到我喺歌手側邊出現，因為而家節目第四季需要間唔中出嚟合唱吓，我先要化返個妝費事嚇親人。」這名中女更很安於現在的位置︰「我冇咩上進心，唔需要企喺幕前演出，見到好多歌手其實好辛苦，既要儲歌開騷，又要擔心銷量，每次開騷要用好多時間準備，好辛苦。調轉講雖然我唔係主角，但其實每年都有喺紅館做騷，對我嚟講已經足夠。」

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