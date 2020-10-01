【同宅同煲】《魔鬼對決》學港片勝港片

有時看到好些韓國電影，會心有不甘，慨嘆明明畫面故事那麼像港產片，演出亦是東方面孔，但對方已在各方面開始超越我們。近日在網上看的《魔鬼對決》，就深深有這種感覺。

《魔鬼對決》是純商業片，票房亦確實成績甚好，在韓國大收2億港元，入場人次更勝過《屍殺半島》。內容講一個殺手的女兒因在泰國被拐帶用作器官移植，殺手隻身去泰國搶救，同時卻遭來自日本的黑幫大佬追殺，打鬥槍戰連場，風格十分港產片。

不是我自high，早前導演洪元燦接受訪問，亦坦言自小受港片影響，這部電影故事由他編寫，其實大橋跟前年上映的《殺破狼．貪狼》甚為相似，雖然導演指十年前已經構思這故事，但泰國人口販賣一直鮮有聽聞，電影再以此為題材，那未免巧合得過份。

本來這種由頭打到尾的動作片，韓國是很難超越香港，你總找不到動作指導好得過洪金寶吧，不過《魔鬼對決》勝在故事簡單節奏爽快，沒有拖泥帶水及造作，這點就大勝港片。近年港片都很喜歡無無謂謂加兩場文戲，就為了給主角攞獎，又或者情節上經常出現不合理。隨便舉例，上年最精采的動作片《掃毒2天地對決》，古天樂被兄弟劉德華誤會販毒，斬手指逐出幫會，華仔發財後撈正行仲要趕絕佢，就很奇怪。

另一樣超越港片的是演員，首先數兩位男主角，無論樣貌神情都有幾分像林文龍的黃政民，雖然對白不多，但演摯愛及女兒被追殺的無奈殺手，甚有深度，級數直逼梁朝偉。另外看來像溫兆倫的李政宰，由以前靚仔骨骨變為日本變態黑幫，更是好得沒話說。我知我知，兩位早已是國寶級影帝，但那個配角朴正民呢？竟然能夠演活在泰國生活的韓國人妖，觀乎他以前的作品，有扮老千有扮自閉天才，履歷已經可以挑戰德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman），而香港已經很久沒出過這樣級數的演員。

兩個影帝八年前合作的《新世界》叫好叫座，被指有參考《無間道》。說起來，韓片《上流寄生族》是拿了奧斯卡最佳電影沒錯，但《無間道》幫馬田史高西斯（Martin Scorsese）攞最佳導演，層次是更高吧。雖然，那已經是16年前的事了。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。