蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

MV點擊率破3千萬丨BLACK PINK推首張正規專輯 8首歌僅逾24分鐘引熱議

12分鐘前
BLACK PINK今日公開新碟首張正規專輯《THE ALBUM》音源。

韓國女團BLACK PINK出道4年，推出過不少人氣歌曲，在韓國、海外都大受fans喜愛。BLACK PINK終於在下周二發行首張正規專輯《THE ALBUM》，全球預售率更突破100萬張，創女團最高專輯銷售紀錄。

BLACK PINK今日率先公開《THE ALBUM》的音源，同時在官方YouTube頻公開主打歌《Lovesick Girls》的MV，MV在公開的7小時後就突破3千萬點擊率，成績十分驚人。

早前BLACK PINK所屬的YG事務所就公開新碟的超豪華合作名單，包括與美國女歌手Selena Gomez及饒舌歌手Cardi B，令fans大呼期待。不過新碟推出後，就引起熱議，事關專輯加上先行曲《How You Like That》、《Ice Cream》、《Bet You Wanna》等才合共8首歌，總時長僅得24分26秒，有fans坦言因時長過短而感到可惜，不過亦有人認為只要歌好聽，專輯的時長就不是問題。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

BLACK PINK
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner