MV點擊率破3千萬丨BLACK PINK推首張正規專輯 8首歌僅逾24分鐘引熱議

韓國女團BLACK PINK出道4年,推出過不少人氣歌曲,在韓國、海外都大受fans喜愛。BLACK PINK終於在下周二發行首張正規專輯《THE ALBUM》,全球預售率更突破100萬張,創女團最高專輯銷售紀錄。

BLACK PINK今日率先公開《THE ALBUM》的音源,同時在官方YouTube頻公開主打歌《Lovesick Girls》的MV,MV在公開的7小時後就突破3千萬點擊率,成績十分驚人。

早前BLACK PINK所屬的YG事務所就公開新碟的超豪華合作名單,包括與美國女歌手Selena Gomez及饒舌歌手Cardi B,令fans大呼期待。不過新碟推出後,就引起熱議,事關專輯加上先行曲《How You Like That》、《Ice Cream》、《Bet You Wanna》等才合共8首歌,總時長僅得24分26秒,有fans坦言因時長過短而感到可惜,不過亦有人認為只要歌好聽,專輯的時長就不是問題。

