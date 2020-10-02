凍齡女星丨43歲金喜善女神自拍 VS 42歲金莎朗谷胸晒長腿

有「韓國第一大美人」之稱的43歲女星金喜善，近日忙於孖周元拍攝SBS劇集《Alice》，而劇集本周因中秋節檔期而停播，第11集要順延至下周三播出，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」追看。雖然本周未有劇集播出，不過金喜善今日亦有於IG晒新自拍冧fans，留言：「祝大家中秋快樂。」於劇中演其男友的郭時暘，就第一時間留言讚金喜善是女神，表示：「女神也好好過中秋。」

另外，韓國亦有不少年逾40歲依然keep得好的女星，當中劇集《親愛的恩東啊》、《Abyss》的42歲女星金莎朗，就出名身材弗爆。昨日金莎朗主持《2020 Trot Awards》頒獎禮時，就因為穿上黑色吊帶禮服、大騷事業線而受到關注。金莎朗昨日及今日都先後於IG公開在後台的花絮照及影片，見到金莎朗風騷晒身材及長腿，身材弗爆的她，獲讚「一點也不似已經42歲」、「凍齡女神」、「令人驚訝的身材」等。

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