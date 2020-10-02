現年44歲的康子妮上月驚爆和結婚18年的林曉峰（阿Lo）已簽紙離婚。一直有傳康子妮決絕離婚是搭上第三者，日前她被拍得夜會保險界猛人Garry Chan，並坐對方的保時捷跑車雙雙返回男方何文田豪宅。據知40多歲的Garry（陳逸汮），他不但是康子妮保險業上司，兩人亦是相識23年的大學同學，年薪千萬的Garry更是馬主，十分富貴。

自從上月康子妮及林曉峰宣佈離婚後，坊間曾傳出康子妮暗交歌手黃翊，令黃翊急急帶老婆現身闢謠。不過其實與康子妮私交甚密的卻是另有其人。日前康子妮被傳媒拍得於家庭聚會後，撇下阿Lo與兩個兒子，趕下場參加保險業聚會，席間有帶康子妮入保險行業的上司Garry Chan，眾人在夜店消遣後，康子妮和Garry甚有默契與其他人告別後，便一起登上男方的保時捷跑車，直駛男方何文田的豪宅。

新歡表演慾強 同鬼王做節目

疑是康子妮新歡的Garry，年約40多歲，圓口圓面的五官，笑容竟有七分像阿Lo。Garry早年從事跨媒體電影工作十多年，2010年加入保險業，連續三年成為優秀會員及百萬圓桌（MDRT），有傳他年薪千萬，他亦曾拍片晒保險獎項兼教人做MDRT，片中更大展歌喉，多才多藝的Garry亦熱愛幕前表演，曾在多倫多電台擔任DJ，喜歡講鬼古的他，早前便應「鬼王」潘紹聰邀請做節目。Garry經濟富裕，乃一名馬主，屬於「馬有友賽馬團體」的會員，擁有一隻團體馬「藍海策略」。

據潘紹聰向《蘋果》透露，Garry與康子妮識於微時：「Garry係我保險顧問，以我所知佢同康子妮係同學嚟，Garry帶佢入行，康子妮啱啱開始，Garry成日教佢開會同見客。我噚日喺Garry個office，康子妮都喺度，我都打咗個招呼。佢亦話畀我知日日都帶康子妮開會。」事實康子妮和Garry的社交網，亦透露兩人是相識23年的大學同學，女方憑着男方的人脈，火速奪得公司的top cases獎。而從Garry的Ig中，看出他和圈中藝人熟稔，於昨日《蘋果》訪問完潘紹聰後不久，Garry便將原定為公開的Ig賬號轉為私人賬號，予人此地無銀之感。

觀看兩人的社交網，可以看出他們一早有密切的互動，愛好唱歌的Garry，與康子妮志趣相投，而康子妮去年為容祖兒個唱做和音及表演嘉賓的演唱會，他亦有撐場，更情深款款在Ig留言：「台上台下盡在不言中，不經不覺由大學同學到現在識了你23年！」兩人在社交網互相扶持鼓勵，微妙關係不言而喻。

同回男方豪宅 稱為慳過海錢

對於傳出和保險公司上司拍拖，康子妮昨以短訊回覆《蘋果》：「佢係我老闆，請不要多想。只是工作而已。」對於被指一同返回何文田豪宅，康子妮竟說：「我慳過海錢，所以去到佢度先再call車返屋企。」追問她既然對方有車，何不直接送她返家？她說：「總之我𠵱家可以自己做的，都會自己（做）。唔想麻煩人哋。」理由頗為牽強，再問她和Garry有否發展機會，她則未有再回覆，似乎怕講多錯多。