山本亮太幫襯地下賭檔被炒 再約三女開房斷正

日本尊尼事務所的30歲男星山本亮太，被日本雜誌《週刊文春》踢爆出入黑市賭場，更發現他有多位性伴侶，又帶三名女子到酒店集體開房，消息曝光立即遭公司炒魷！

山本亮太於2001年加入尊尼事務所，2008年以「They武道」成員身份發展，之後再於2016年組成「宇宙Six」，曾為公司的王牌組合嵐擔任伴舞，可是山本亮太撈足19年仍然是個尊尼仔，眼見同期偶像相繼上位，加上宇宙Six的23歲舊隊友目黑蓮正備受力捧，去年目黑蓮退出宇宙Six並加入Snow Man，今年正式出道後人氣急升，令山本亮太更加自暴自棄，放棄事件又沉迷賭博。

山本亮太被揭私生活不檢點，不僅趁空檔常到彈珠機舖打躉，上月還多次被拍得帶同女伴出入位於新宿歌舞伎町的違法機舖，涉嫌觸犯非法賭博罪。山本被拍得在上月初拿着大量現金步出賭檔，而這間非法機舖有40至50部彈珠機及老虎機，由晚上8時到早上8時通宵營業，只會招待熟客，山本亮太以假名登記，他閒閒地於一晚豪花30萬至40萬日圓（約2.2萬至3萬港元）。根據當地法列，幫襯地下賭場最高可被判入獄3年及罰款50萬日圓（約3.4萬港元）。除了爛賭外，山本於上周一日晚上10時，趕到便利店夜會三名女子，一行四人前後腳進入一間平價酒店，之後再有兩名男性到酒店會合，知情者指眾人是在酒店房內劈酒及開淫亂Party。及至本周二，山本經演畢舞台劇後，再約另一名女性到時鐘酒店開房，纏綿約80分鐘後，山本即急急腳鬆人，記者上前詢問關於他幫襯地下睹場一事，山本作出否認，還詐傻聲稱毫不知情。

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