老婆慘死 | 美劇《泰山》男主角Ron Ely控告警方拒絕施救 無故開槍殺害兒子

60年代電視劇《泰山》（Tarzan）82歲男主角Ron Ely位於美國加州聖芭芭拉的寓所，去年10月15日發生兇殺案，警方接報到場後發現Ron Ely的62歲妻子Valerie Lundeen倒斃於屋內，而涉嫌殺害母親的30歲兒子Cameron Ely當時聲稱手持武器擬向警員襲擊，隨即被數名警員開槍殺死。慘案發生至今一年，Ron Ely控告聖芭芭拉警署錯誤令其妻子及兒子死亡。

Ron Ely在法律文件推翻警方的說法，指兒子Cameron在殺人後並沒有對警員構成威脅，而妻子Valerie受傷倒地後亦得不到適當的急救治理，令她失救致死。雖然警員早前曾聲稱抵達現場後發現Valerie已經死亡，但文件就指出警員在接到襲擊案後，不但沒有即時召喚救護車到場，在警方到達後，他們更一度阻止醫護到場救治。直到救護員終於獲准為Valerie檢查，30分鐘後宣佈死亡。

大約一小時半後，Cameron舉高雙手行到警方面前，行車記錄器亦影到一名警員命令Cameron保持雙手舉高，又問其他同事拎手套，以接近正在流血的Cameron。但警方後來卻突然在沒有警告下，向Cameron連開22槍。Ron Ely指警員沒有理由向手無寸鐵的Cameron開槍，又表示Cameron被擊倒後，警方亦拒絕醫護急救達13分鐘。而在Cameron被擊斃前，警方亦未有通知家人，擅自將Ron帶到就近醫院。

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