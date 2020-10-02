金曲獎丨林夕作品《雙城記》明角逐年度歌曲 滅火器樂團：香港好好的就好

身在台灣的填詞人林夕，因為敢言成為藍絲眼中釘，在大陸早已變成「佚名」填詞人。去年6月，他有份為台灣撐港歌《撐》填詞，至去年11月又為台灣滅火器樂團合作，填寫了另一首描繪香港的《雙城記》，力撐反送中運動，《雙城記》更入圍明日舉行的第31屆台灣金曲獎的年度歌曲。

連同今屆在內，滅火器樂團三度角逐年度歌曲，對上一次是受台灣太陽花學運啟發的《島嶼天光》。今次與林夕合作，《雙城記》歌詞寫得坦白，例如「他們用黑手打壓，赤裸裸施行家法」 、「他們用彈藥回答，不中聽的喧嘩」 ，滅火器樂團近日接受台灣傳媒訪問，主音楊大正指兩首作品都沾了時代的光，見到香港年輕人上街，覺得焦急、心痛，他又說其實最希望反送中運動不曾發生：「我寧可沒有這個事情，沒有入圍也沒關係，香港好好的就好。 」

滅火器樂團同時亦要角逐最佳樂團、最佳台語專輯、年度專輯、最佳專輯製作人獎。

《雙城記 City of Sadness》完整歌詞編曲：鄭宇辰 ORio Cheng、Mike Green、滅火器 Fire EX.作詞：林夕作曲：楊大正 Sam Yang

無辜的人 昨天已犯了明天的罪

有心的人原罪是沒本事諂媚

無臉的人 受不起被餵飽的恩惠

有夢的人 再也沒有自由閉嘴

漂白了城市的淚 煙霧不必再催

螻蟻只有汗水 歷史總在輪迴

哪裡沒紀念碑 哪種悲情更悲

他們用彈藥回答 不中聽的喧嘩

寒蟬只能 在沉默中爆發

冷血是冷血者的大麻

熱血讓熱血者 走到遍地開花

他們用黑手打壓 赤裸裸施行家法

我們用流水 變成盔甲

無恥逼迫出無畏的人

在權威之下 無權說害怕（我們無權害怕）

少年人渺小 因而偉大

就看誰更快崩塌

白色恐怖最怕光明正大

老大何時才長大

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