林志玲去年唱《我和我的祖國》被翻舊賬 遭網民狠批是雙面人

近年主力在大陸發展，自稱「我是中國人」的台灣女星歐陽娜娜，日前因為登上中國央視「十一國慶」晚會節目，演唱《我的祖國》引發軒然大波，觸動兩岸網民的罵戰，台灣文化部曾發聲明表示，依照《兩岸人民關係條例》，最高可處罰50萬新台幣（約13.4萬港元），其後陸委會更發聲明，呼籲台灣人不應參加相關活動，不應配合中共對台統戰宣傳，傷害國家利益與尊嚴。

事件還令不少台灣藝人被波及，例如林志玲就被翻舊賬，她於2019年探訪自己在內蒙興建的「志玲姊姊兒童之家」時，曾與一班小朋友在課室合唱《我和我的祖國》，這段合唱短片近日在網上再度流傳，有網民批評她是雙面人，亦有人質疑她是台獨份子。

昨日林志玲微博留言，她先祝中國10.1及中秋「雙節合一」節日快樂，並說：「2020特别不容易，需要多一點體貼和善意，找回社會珍貴的溫暖，發現更多世界不一樣的美。」似乎是為事件解畫。但仍有人不收貨，覺得林志玲玩文字遊戲，問她的立場究竟在哪裏，不過亦有人讚她是少數肯發祝福文的台灣藝人。

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