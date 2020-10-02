孔劉事隔多年難忘李言 尹恩惠憑《咖啡王子》上位大壓力

韓國男星孔劉、尹恩惠、李善均、金材昱等人主演的人氣韓劇《咖啡王子》，於2007年播出時曾創下32.1%的高收視，昨日MBC電視台就播出《咖啡王子》主角們重聚紀錄片的下集。

於昨日播出一集中，孔劉、金材昱等人提到於2008年離世的同劇演員李言，孔劉表示：「他是非常有魅力的朋友，最令人遺憾的是，拍畢《咖啡王子》之後，雖然能夠做很多事情，但都沒能做，這讓我感到非常遺憾。」而孔劉當時是在軍隊內得知李言離世一事：「我和材昱兩個人在靈柩前哭得都快瘋了。雖然事隔多年，但一想到李言就會心痛。」

另外，尹恩惠提到拍畢《咖啡王子》後有壓力：「我覺得要遇到更好的作品，應該不容易，我覺得恩燦（劇中角色）太可愛了，不管演甚麼角色，都不會比恩燦更可愛。」尹恩惠之後表示：「我現時放下了很多要得到認可、要得到好評價、要得到愛的執着，所以最近感到很幸福。」

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