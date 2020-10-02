陳小春夫婦為人仔博到盡 真人騷晒生B過程

曾經是大陸惠州市特聘政協委員的陳小春，近年事業已經全面北上發展，在2017年與兒子Jasper參與真人騷《爸爸去哪兒5》，兩父子迅即在大陸爆紅，其後更多次與老婆應采兒以夫妻檔上陣，賺人仔可謂賺到盤滿鉢滿，為了「錢」途着想，小春多次在微博發表愛國宣言，而且更表忠拍攝支持警察的官方影片。

早前小春連同應采兒及兒子Jasper參與真人騷《新生日記2》，當時應采兒大約懷孕34周半，在節目中應采兒不時分享育兒心得，她自認自己是一個嚴厲虎媽，不會盲目溺愛兒子，Jasper可以選擇自己的興趣和愛好，例如他想學小提琴， 應采兒只會說：「你選了就不能不學，他一定遇到瓶頸，或者是懶就想放棄，這個時候就需要媽媽的鞭策。」問到會否擔心Jasper和細仔「HoHo」會討厭她時，應采兒馬上搖頭：「討厭我很正常，我媽媽就是沒有逼我，我就是沒有討厭我媽媽，結果我現在變成這樣，所以不需要太喜歡我。」

日前有新一段預告流出，片中見到應采兒在產房待產的片段，應采兒選擇半身麻醉，所以在生產過程全程清醒，陪產的小春安慰老婆不用怕，應采兒則說：「feel到有人搞緊你。」鏡頭一轉，HoHo已經出世，小春亦抱着兒子合照，連生B陪產過程都可以公開，可見「錢」途真的重要。

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