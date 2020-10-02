96歲俞明舉V字手勢影相好精靈 月前再榮升太公享兒孫福

40年代由黑白粵語片拍到彩色電影，再跳入電視圈的資深演員俞明，數十年前已退休享清福，近年他女兒不時將父親的生活照放上社交網，前日迎月夜和昨日中秋佳節，俞明叔家人都有陪俞明叔食飯慶祝，三女Heidi並將迎月夜與家人晚飯及為二家姊慶祝生日的照片放上facebook，年屆96的俞明叔一時豎起拇指一時舉V字手勢影相，相當精靈。

原來數個月前俞明叔再榮升太公，他女兒Heidi的兒子繼生下囡囡後再生下一子，兒孫們不時伴俞明叔食飯傾偈，十分孝順，難怪見俞明叔影相時笑到瞇起眼，甚至不時做出趣怪表情，一如當年他在電影中最拿手的鬼馬演出。

俞明叔原名阮俞明，1947 年由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入電影圈拍戲，包括關德興主演的《黃飛鴻》電影系列、《飛哥跌落坑渠》、《工廠少爺》、《玉女添丁》和《街市皇后》等等，擅演登徒浪子、飛仔和諧角，至1970年在蔡和平邀請下加盟無綫《歡樂今宵》演出，也有參演不少電視劇演出，包括《風雲》等等。而俞明更是一代武打巨星李小龍堂姊夫，李小龍1963年美國求學返港探親時，俞明也有份與李海泉等家人到機場接機。

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