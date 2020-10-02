廖慧儀男友兇《後生仔》主持Danny：不要再找我女友

有「狂野港姐」之稱的應屆落選港姐廖慧儀（Jessica），賽前一直遭網民狙擊，先後被爆有曾任職警察的男友Sam及腰間有紋身，又被罵「姣精」，但卻無阻她簽約無綫做藝人。不過近日她再被爆疑似背着男友搭上大台新紮主持孔德賢（Danny），廖慧儀男友Sam回覆《蘋果》時直認不安，承認與女友面臨樽頸位，並寸爆情敵Danny說︰「想佢糾正番，唔想佢再搵我女朋友。」

前日《蘋果》收到讀者報料，稱廖慧儀疑似因《後生仔傾吓偈》與拍檔孔德賢撻着，並提供兩人對話截圖，對話中見兩人經常約會，Danny更管接管送兼以「Bae」暱稱女方，令Sam打翻醋埕，兩周前他曾出post指自己情緒差兼發噩夢，前日更在Ig Story貼出tag了Danny Ig的截圖，他以英文留言警告情敵：「不要再找我女朋友。」

《蘋果》向廖慧儀男友Sam求證，提到女友搭上Danny時他說：「真心想佢（Danny）糾正返，唔想佢再搵我女朋友。」他坦言與女友正面臨考驗：「我哋喺樽頸位，可能佢識咗新朋友，出街又冇交代得好清楚，有時電話冇電，搞到我好不安，不過佢之後有交代返，所以都冇事，我唔想因為咁影響佢哋演藝生涯，希望Danny知返條bottom line喺邊度就好。」Sam亦直指女友曾提過Danny有意追求她：「我對女友百分百信任，女友只係當對方係朋友。」至於廖慧儀和Danny截至昨日為止暫未作回覆。