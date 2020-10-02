陳喬恩飄孕味　同陀B安以軒鬥肚大

現年41歲的台灣女星陳喬恩去年拍攝內地節目，被大馬有錢仔曾偉昌（Alan）奪得芳心，雖然男方比她少九歲，但這段姊弟戀不但愛得甜蜜，關係似乎即將更上一層樓。陳喬恩上周二才在社交網大晒拍拖一周年合照，大前晚她更帶男友在台北見親朋好友，齊齊參加懷孕約九個月的好友安以軒生日派對。

為安以軒慶生

當晚，陳喬恩被台灣蘋果新聞網拍得孕味甚濃的照片，她穿上鬆身裙及平底波鞋，圓潤不少，腹部亦明顯凸起。陳喬恩與男友到場後，安以軒和老公陳榮煉一開始未有認出戴着口罩的陳喬恩，直到對方上前打招呼，安以軒才驚覺是老友，兩人隨即手牽手並肩而行。現場所見，陳喬恩與下月即將臨盆的安以軒走在一起，十足兩個大肚婆。據知在會場中，安以軒在台上還笑對陳喬恩說：「到底誰才是孕婦啊？你穿成這樣？」陳喬恩則儍笑避談。

生日派對中途，陳喬恩和男友走出會場外煙韌一番。穿上米白色情侶裝的他們，恍如連體嬰，完全無視旁人目光。

男友又摸又攬

對陳喬恩時刻進行抱緊處理的曾偉昌，情到濃時又摸又攬女友，陳喬恩顯得非常受落，小鳥依人般依偎於男友懷中。直到晚上11時，他們在派對上盡興離開，但是火辣畫面卻越夜越精采，只見曾偉昌由陳喬恩的背脊摸到上後頸，濃情蜜意的手不斷揉她的身體，最後竟直接摸她的側胸，二人最後乘車返回臨沂街豪宅，延續甜蜜時光。