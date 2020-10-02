身份揭秘丨李璧琦離巢含淚致謝已故六嬸提攜入行 走後門冇靠山被當怪物

李璧琦（Becky）決意離巢正式結束12年電視圈生涯，不忘初心向夢想進發，離開始知當日情重，從前李璧琦以神秘身份加入無綫，她的出現一直是個謎，為了掩飾，她曾對外笑稱是「執返來」。日前她親自揭開堅守多年的謎底，當年李璧琦是由已故方逸華小姐（六嬸）直接提攜加入電視台，李璧琦親述當年如何坐上人生奇妙旅程快車，分享12年前改寫其人生的故事，含淚向方小姐致謝，銘記這份恩情。

李璧琦音樂造詣深厚，自小精通鋼琴，並考獲專業導師資格，身兼藝人及聲樂導師身份，無奈加入電視台後音樂上甚少機會發揮，在大台先後擔任主持和拍劇，浮沉12年未見有代表作，相反7年前在歌唱比賽節目競技時，聲音震動人心，潛藏才藝始被發現。未來李璧琦會以音樂發展為重心，她解釋：「離開因為覺得足夠，喺一個訓練場地12年都唔短，小學加中學都係12年，最終都係想做音樂，我唔可以呃自己。」李璧琦否認發展未如理想離巢，但承認現時身份難以定位：「演戲、做主持好似越多越好，但歌手就唔係，做咩去拍劇，做啲同音樂冇關嘅事，離開係想人哋諗起李璧琦諗起咩呢？我想要一個定型位置，跳出去做自己想做嘅事。」她已有連串計劃發展音樂事業。

在位12年期間經歷六叔邵逸夫爵士及「殼王」陳國強不同年代，李璧琦加入大台時由方逸華掌舵，她親切地稱六嬸為「方姐」，並將二人故事娓娓道來。在某年一個春茗宴會上，李璧琦一腳踢在場內包辦台、燈、聲，連節目流程都要掌握之內，兩文三語做主持還要唱歌助興，當時台下座上客正是六叔和六嬸，始料不及因而受賞識，李璧琦說：「方姐竟然搵咗佢助手問我攞電話，好記得搞笑一刻，好好禮貌咁問李小姐你可唔可以寫個電話畀我？但你要寫大隻啲，我即時𦧲飯應嗰隻，哈哈大笑攞張A4紙將4粒號碼分兩行寫咗個電話，雙手呈獻出嚟。」當時沒想太多，幾個月後真的收到樂小姐（樂易玲）電話直接加入無綫。

滿心歡喜入到電視台，始知歸邊唔容易，因為李璧琦自知三不是身份，「冇選美、冇讀藝訓班、冇背景，好多時被當作怪物」，為免誤會李璧琦從沒向人提起自己由來：「甚至有人問我點嚟，我話街執返嚟，惟有咁答，大家哈哈笑過咗，但人哋覺得我耍佢唔夠真。」背後獲六嬸加持，想必有特別待遇：「梗係冇，我冇方姐任何聯絡，只係當晚一面之緣，我同其他員工一樣，台慶先見到佢，曾經有一、兩個活動上可以傾多兩句，我只夠膽行埋去講，多謝，我係璧琦呀，我做緊啲咩咩咩，然後方姐就話好吖，繼續努力，咁就講完』，邊有後台嗰種back up關係，我就係乜都冇。但若當時將呢件事同人講，人哋咪以為我乜都有，所以決定唔講，直至今日12年後先講。」

李璧琦多番以「奇蹟」來形容自身故事，並視方姐為非一般恩人，保守秘密多年她說：「呢樣唔係利用提升自己身份嘅棋子，有呢個身份嘅人可能大有人在，心存感恩，方姐係源於溫柔，識睇嘢，想為公司增值，呢啲老闆好難遇到，好感動。」六叔和六嬸先後在2014年和2017年病逝，阿Sir年代人情味十足眾所周知，與現時大台作風差天共地。再次勾起李璧琦和六嬸畫面，尤其送別六嬸一刻，她含淚回憶：「去到葬禮喺遺照前企咗好耐，我知道我唔可以同其他人講，亦唔會有人明白我，佢係改變咗我一生嘅人，有幾多人生中同你萍水相逢嘅人，只係見過你一次，成為你一生中最大改變？當時我心裏講：『方姐，多謝你，你喺我人生做咗最大改變，係我其中一位最重要嘅人，我會永遠記住你。』」

採訪：卓寶花

採影：沈健程

髮型：Leighton Aveda

場地：通利音樂藝術中心

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