胡杏兒一家分隔兩地影合成相「團圓」 肥Lucy晒20蚊盜版Hello Kitty燈籠

昨日是中秋佳節，不少演藝人士都帶同小朋友玩燈籠應節，如「天王」級的郭富城就帶同老婆方媛及兩名囡囡去公園，認真貼地兼溫馨。

不過胡杏兒與老公李乘德及兩名兒子，就今年中秋就要分開過，杏兒帶了細仔李奕霖（Ryan）返大陸工作，而李乘德就負責湊住大仔李奕霆（Brendan）在香港過。杏兒昨晚在社交網貼出一張合成的一家四口「團圓」相，她抱住Ｒyan，而老公就抱住Brendan，兩個大人抱住小朋友指向天上的月亮，杏兒在留言說：「即使我們相距遙遠，當我們仰望着同一顆月亮時，我知道我們彼此之間心中有彼此。」而李乘德亦有在IG貼了多張Brendan玩燈籠相，再hashtag了「missmommyandsailo」。

此外，李璨琛的網紅囡囡李元元（Lucy）就獲得母親用20元買來的盜版Hello Kitty燈籠，該燈籠雖然是Hello Kitty外貌，但卻播着Twinkle Twinkle Little Star的音樂，Lucy的IG留言表示：「多謝老母用$20買咗呢個恐怖Hello Kitty燈籠俾我」，之後再抵死地打上「究竟而家係中秋節定鬼節」、「個音樂真有夠恐怖」的hashtag，Lucy還拎着燈籠邊行街邊話大風，不少網民留言讚Lucy可愛：「彈彈下好得意」、「萬聖節又可以用番，條數係阿媽先識計」。

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