現年33歲的日本當紅女星石原聰美，昨日突然傳來閃婚消息，嫁給同齡的圈外男性。消息指，石原聰美與新歡是在去年認識，發展一年即決定拉埋天窗，有傳媒昨日傍晚搶閘報道其嫁人消息，喜訊傳出後，石原所屬的Horipro事務所立即證實婚訊，而榮升人妻的石原，昨日在黃昏時間親筆撰文承認結婚。

爬師姐頭

石原聰美先衷心感謝大家一直以來的支持，自言與圈外男友結婚，是希望雙方加深了解的同時，亦一同分享所有事情，深信彼此能一同克服任何困難。石原聰美又稱自己還不夠成熟，並說：「但是從現在開始，希望可以兩個人一起步向最重要的人生階段。」

石原聰美入行17年，是當今日劇界當紅花旦，也是Horipro的王牌女星之一，與同門師姐深田恭子、綾瀨遙三分天下，對於兩位前輩相繼傳來分手及婚事撻Q，石原卻爬頭閃婚，比37歲的深田恭子及35歲綾瀨遙更早嫁人，一圓其恨嫁心願。

於2002年參加新人選拔賽脫穎而出的石原聰美，2003年出道即備受力捧，兩年後主演NHK大河劇《義經》跟瀧澤秀明、上戶彩合作，之後接拍多齣人氣日劇，計有《窮小姐x富哥哥》、《失戀朱古力》、《不自然死因研究所》、《天國餐館》，以及上月才播畢的《默默奉獻的灰姑娘~醫院藥劑師的處方箋》，至於2015年主演富士「月9」劇《朝5晚9》，就為她奪得首個視后殊榮，更與男主角山下智久戲假情真撻着，可惜該段地下情也是分手收場。

拍拖一年

前年石原聰美被爆換畫戀上IT企業社長前田裕二，更一同旅遊沖繩令戀情浮面，雖然她與前田一度達談婚論嫁階段，但去年也是低調分手，當時石原聰美被拍得在舞台劇的慶功活動上借酒澆愁，於四小時內不停灌酒，離開時腳步浮浮，明顯滿懷心事，沒料到醉爆後即認識現在夫婿，交往一年便躋身人妻行列。