前亞姐鄭伊娜剖腹產女 一家三口中秋慶團圓

36歲前亞姐鄭伊娜（Ena）2018年底在沖繩嫁給創作歌手潘敬祖（Felix），在白色小教堂舉行了童話式婚禮，昨日中秋佳節即在IG公佈已產女喜訊，兩公婆跟「豆豆B」團圓過節，她留言：「中秋節快樂！潘氏一家三口一齊過嘅第一個中秋！小公主，豆豆B今日4天大啦！同大家打個招呼，祝大家人月兩團圓！」

鄭伊娜指9月28日入院剖腹產女，老公Felix全程陪伴，她表示準備生B前突然見紅和陣痛，醫護安排她入產房，她緊張到喊，要老公Felix安慰，醫生為她進行半身麻醉，很快豆豆B就出來見爹哋媽咪，鄭伊娜夫婦都十分感動，Felix暫時覺得囡囡似他，但希望越大越似媽咪。鄭伊娜日前還在IG貼出肚大如蘿的相片，她留言：「

38周4天的夜晚，同準爸爸一齊影低BB出世之前的巨肚，好好記念這個珍貴的時刻了。」轉眼豆豆B便出生了，今年中秋節是鄭伊娜一家三口首過的佳節。

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