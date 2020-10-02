梁淑莊病逝丨第三代新聞之花 曾為愛夫劉志榮離世「企唔到起身」

人稱莊姐的梁淑莊是麗的和亞視年代當家花旦，也是麗的年代第三代新聞之花，接第一代梁舜燕和第二代黎婉玲、丁茵和龐碧雲棒，代表作包括《天蠶變》、《大地恩情》、《浴血太平山》、《沈勝衣》、《浮生六劫》和婦女節目《下午茶》等。

梁淑莊1970年於麗的映聲藝訓班畢業，同期藝訓班同學有陳琪琪、李道洪和潘冰嫦等等，但畢業後她最先在麗的報道新聞。早年她接受甘國亮主持的《亞視百人》訪問時，指自己報新聞是職員身份，而演戲或做其他節目是藝員身份，兩種合約有衝突，自己可以兩者兼顧，在電視台來說可算十分例外，不過後來新聞部跟戲劇組有意見，認為報新聞形象要更莊重，要梁淑莊兩者間作出一個選擇，莊姐說：「當時我都幾矛盾，因為當時我都好鍾意做新聞，但我又好鍾意做戲，到後期我又有做司儀，又做配音，我只可以擇其一，到後來我最終選擇咗做藝員嘅工作。」

莊姐畢業後一、兩年便跟劉志榮於張清監製的《姑嫂緣》合作，在《亞視百人》中，莊姐表示劇集開拍前於麗的高層會議室開會，監製預先告之會有一位神秘小生參與演出，所以她便一早到會議室等候，莊姐說：「我仲記得當日度門一打開，令人眼前一亮。」這是她首次見到劉志榮的感覺。

莊姐跟劉志榮相戀，二人於1986年結婚，生下一子劉健樂，2008年劉志榮因肺積水逝世，莊姐傷心欲絕，她在訪問中說：「我個人倚賴性好重， 又冇乜用，志榮以前對我好好，呵護備至，佢離開咗之後我當然傷心欲絕，個仔見到咁何嘗唔傷心，但佢何嘗唔傷心呢，其實佢可能畀我更傷心，因為佢同佢爹哋感情好好，喺佢爹哋離開之後，我真係企唔到起身，冇辦法起得返身，佢（兒子）見到咁嘅情形，反而佢堅強起嚟，除咗做仔嘅本份之外，仲佢做學習以前爹哋點對我嘅態度，各方面照顧，假期同學約佢去街，佢都唔去，大學可以寄宿，唔使奔波，佢為咗陪我，都寧願留喺屋企住，好少出去。」莊姐表示，就因為兒子和劉家的人對她的關顧，才令她可以重新站起來。

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