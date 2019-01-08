add名人時尚｜巴黎時裝周：Kenzo 蜂人蜂語 DVN 現實的詩篇

一個世紀疫症改變了世界，在一片混頓、危機、未知的路上，人類依然要繼續前進，Kenzo 憑時裝寫下寄予，希望人有改變的空間，能調節自己與大自然共融相處；Dries Van Noten 則從現實中採索追尋夢想的能量，他相信夢想是人類生存的動力。

【Kenzo】

春夏2021 系列是Felipe Oliveira Baptista加盟Kenzo的身二個季度，距離上一季發佈短短半年，世界已經變了樣，全球經歷武肺一疫，地球上每事每物都受到不同程度的影響，人類的生命受到威脅，而且情況有比戰爭來得更慘烈。人們因此而深切反思，大家都意識到要生存，就要保護周遭的環境，Kenzo一直從以大自然、野生動植物中汲取靈感，就有取於斯用於施的責任，新系列名命為「Bee a tiger」，寄予人類能像蜜蜂一樣，在不同環境下都能作出調節的能力，或能夠像老虎一樣對外來的威脅無畏無懼。

「養蜂人」的造型成為系列的特色，40個造型當中接近一半都是頂着面紗帽子，服裝是多袋的風褸戶外服，也有印花貼身背心裙，外套的網布材料、拉鏈、多袋和索繩細節增加其功能性的感覺，然而上面的印花充滿玄機，它們是經過「數碼化」的哭泣的虞美人草和繡球花的電子印花圖案，設計師以此來表示世界的悲傷，但悲傷從來不是品牌要傳播的情緒，相反地，品牌藉着對二元世界的特徵而帶來對快樂最熱切的追求的訊息，解釋世界從來都是在正反兩面反反覆覆的形式下共生，這就是大自然一切生物的成長和生存的定律。

而用色方面非常豐富，有湖泊的綠色、大紅、奶黃、寶藍、粉橙、芋紫等，鞋履以仿日式木屐為主，直接呼應出品牌的源頭。

【Dries Van Noten】

Dries Van Noten以時裝作詩，作品浪漫而且充滿着豐富的感情，它們是來自不同元素的拼湊——繡花、花卉圖案、animal print，只要合用，新的和舊用料、元素統統可以同時出現，就如春夏秋2021系列，設計師在設計的時候沒有想過穿的人是男或女，他只想以服飾帶來「能量」，不是令人回想過去的能量，而是教人追尋夢想的能量，他將這種能量定義為美。

疫情的關係，Dries Van Noten 沒有如以往一樣開show，系列發佈改為在網上以照片和短片形式公佈。Dries Van Noten 從來不拍廣告，今次是首次。Dries從來都是獨立於潮流之中，只會用自己的語言來說出他的思想，而今次找來同道中人，與荷蘭攝影師Viviane Sassen合作，為系列拍攝短片和照片，二人對用色都有着獨特的一套，但配合起來卻沒有一點違和和突兀，就算只是白恤衫和印花短褲，滲淫在閃爍的顏色燈光之下，的確是充滿能量和吸引力。色彩和圖案相當豐富，有格仔的紮染、手繪彩、棕櫚樹和一些移印的抽象圖案；用料的配搭亦見複雜，風褸加網、透視薄紗配恤衫、金屬鏈與乾濕褸，將兩者看似風馬牛不相及的放在一起，複離得來又清晰可見當中的層次，這可以歸功於設計師對事物的直接，他容許「光、影、人」隨着時間而變化，他賦予三者轉變的自由，就如世事萬物一樣，都會隨着環境而改變，只要理解這個道理，就會明白為何如此複雜的元素走在一起依然如此意理所當然，因為這是現實的常態，直接且真實地呈現於眼前，不矯揉造作的坦白是Dries Van Noten 在時裝界中一直佔有重要地位的原因。

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