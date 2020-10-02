小鬼獲妹夫腰間紋遺照 連成一體永遠懷念

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於上月16日在家猝逝，被發現死因是主動脈剝離導致心血管阻塞，由於事出太突然，他的家人與好友們都感驚訝，接受不了事實，連日來他的生前好友們在社交平台表示他們對小鬼的不捨，連日來楊丞琳連環出post，顯然哀痛未消。昨日中秋節，小鬼一家未能團圓，但他生前一班有心摯友「華岡5人幫」：楊丞琳、許瑋甯、李易、六月、竇智孔、柯有倫等人，特別到台灣北投陪伴黃爸爸過節，小鬼的妹妹黃婷婷在IG上貼出一張哥哥和月亮的合成照片。而小鬼的妹夫更用特別方式來紀念他，把小鬼的遺照直接紋在身上。

小鬼妹夫日前在IG上貼出數張紋身過程相片，他跟小鬼都是找同一個紋身師傅，小鬼妹夫選擇了小鬼側臉仰望天空的遺照紋在腰間，還寫下「forever」標記黃鴻升IG賬號，用這個方法把小鬼永留在自己身邊，可見得小鬼與家人的感情很要好，而很多網民也留言讚賞。

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