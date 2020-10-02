廖碧兒春風滿面 傳與盧啟賢明年3月結婚

41歲的廖碧兒在2018年被爆戀上富二代盧啟賢（Calvin），戀情曝光後，爆出男方曾有過一段婚姻，與前妻育有一女，其後更爆出原來Calvin與泰籍電訊千金相戀七年，不時有人爆料指廖碧兒是第三者，結果這段戀情只維持了半年，廖碧兒在IG宣佈與Calvin分手。

不過兩人分手後「掟煲唔掟蓋」，屢次被拍到約會，她接受其他傳媒訪問時，表示與前度有聯絡，亦不排除有復合的可能，結果今日傳出婚訊。有報道指地產主席施家殷在社交平台貼了一張與廖碧兒和Calvin的合照，相中Calvin飲到面紅紅，右手輕搭着廖碧兒的膊頭，狀甚溫馨，施家殷表示要先恭喜兩人，並留言指二人將於明年3月拉埋天窗，其後有人留言問是否真有事，又問是否Pre-wedding？但當事人未有回覆。

《蘋果》曾向廖碧兒求證，但她透過經理人表示：「唔回應。」但據知兩人已復合。近日來廖碧兒在個人社交平台貼近照，她顯得春風滿面，日前她貼出個人照片笑得甚開懷，並寫道：「令自己開心和成功的程式，便是做回自己。」另一張碰酒杯相，她寫道：「你想知道我跟誰在戀愛？答案在首個字。」

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