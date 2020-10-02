上位小花伴月丨苗僑偉開船P被陳瀅圍 朱韻韻相隔30年再搵三哥集郵

「三哥」苗僑偉是圈中出名美魔男，已屆62歲依然keep得好，更與不少圈中新一代藝人打成一片，昨日中秋節他與太太「三嫂」戚美珍搞船P，不少大台花旦如張曦雯、高海寧、陳瀅、蔡思貝及模特兒朱韻韻等人都有份出席，齊齊陪伴三哥夫婦賞月。

眾人都在社交平台分享船P圖片，蔡思貝與陳瀅就在甲板上大騷合力擺出心心合照，而身穿短褲的蔡思貝卻不慎露出打底褲，而陳瀅更攬實三哥，三哥露出四萬笑容，更有網民留言：「三哥比女攬好爽」，而有份出席船P的朱韻韻更向三哥三嫂集郵，之後更在IG貼出30年前曾與三哥夫婦合照的童年相，當時的朱韻韻只得兩歲，她留言：「三十年前後的三哥三嫂，這個中秋節太開心了」，三哥兩公婆事隔30年的合照變化真的不太大，二人都超級防腐，有不少網民都在帖文留言：「三哥都係咁型」、「最帥的三哥」、「三哥太型」、「還是俊男美女哦」等。

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