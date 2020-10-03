厲旭女友陷邪教爭議 Ari公開受洗照澄清

韓國男團Super Junior（SJ）的33歲成員厲旭，日前認戀女團TAHITI出身的25歲女星Ari。當時有傳Ari是被認定為邪教的新天地教會信徒，Ari就澄清自己是基督徒，又指兩年前認識的前輩曾聯絡她要做廣播，完全不知道該媒體是否與新天地有直接關係，不過事後仍遭網民批評：「怎麼可能不知情。」Ari昨在Twitter再度發文澄清，更激動表示：「再忍下去我好像會死掉。」令fans非常擔心她的狀況。

Ari昨日公開於所屬教會的照片，表示：「這是我上的教會『蓮洞教會』唱聖歌的影片，同時附上2018年10月7日入會受洗的照片。手抖得很厲害，非常害怕，再忍下去我好像會死掉，所以上傳這篇文章。」

Ari又表示：「有些人說『不知道像話嗎』，我真的不知道，如果說我有錯的話，只有無知這點，請停止吧。」她又表示，自己受洗後仍持續參與「蓮洞教會」的活動，直到今年都有去教會，之後不會再對這件事作任何回應。

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