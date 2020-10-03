步姐再做高齡產婦 《大奧》女星明年半百陀B呻不安

日本演藝界近年越來越多高齡產婦，平成樂壇天后濱崎步繼去年以41歲之齡一索得男後，昨晚趁其42歲生日又再宣佈陀B喜訊。除步姐之外，J-Pop女子組合MAX成員NANA、過氣天后華原朋美去年亦分別以43歲及45歲之齡榮升人母，還有入行20多年的44歲長腿歌姬hitomi，今年7月誕下第四胎終宣佈「封盤」，就連前首相小泉純一郎的主播新抱瀧川Christel，今年1月就以42歲年紀誕下B仔，成為娛圈及政壇熱話。

由於日本醫學昌明，當地不少中年女性也能夠克服不孕問題，根據過去一年的資料顯示，有約5萬名年逾40歲的日本女性順利生產，佔1,500人更超過45歲，使高齡產婦數目正有上升趨勢。曾演電影《死亡筆記：最後的名字》及日劇《大奧》的昔日艷星小松美幸，上月也宣佈懷孕五個半月，由於她明年6月便踏入50歲，加上與丈夫一直有不育煩惱，懷孕期令她感到不安，昨日她再度更新IG，分享過去幾年來克服不孕的經歷。

論到當地圈最年長的大肚婆，就是現年61歲的電台DJ兼女星坂上美紀，她於2012年以53歲高齡成功懷孕，同年為外籍丈夫平安誕下男嬰。

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