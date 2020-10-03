金曲獎︱G.E.M.爭最佳女歌手 港爵士樂手關家傑黑西裝Look行紅地毯

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台灣「第31屆金曲獎」今日舉行頒獎禮，香港代表除了有鄧紫棋（G.E.M.）有份角逐最佳女歌手，而她的專輯《摩天動物園》更入圍最佳國語專輯獎、最佳國語女歌手、年度歌曲獎、年度專輯獎和最佳作曲人獎。

而另一位香港代表，就是年輕爵士樂手關家傑（Alan），他憑《Petrichor》入圍演奏類最佳專輯獎、最佳專輯製作人獎及最佳作曲人獎。Alan穿上黑西裝和黑口罩行紅地毯，他受訪時表示：「（感受）非常特別，因為我常常來台灣，這個地方我是非常熟悉，可是第一次來到這麼大的盛會，謝謝。」

另外，曾來港發展的台灣女歌手王若琳今天亦有份爭最佳國語女歌手，同時憑專輯《愛的呼喚》角逐最佳國語專輯等獎項，她以一襲全黑篷篷禮服行紅地毯，被主持人笑言是「最安全（社交距離）的服裝」，她受訪時面帶緊張神情。至於同樣入圍最佳國語女歌手獎的梁靜茹指今日是抱着參與盛事心情來參加金曲獎，同時亦想感謝製作團隊，而今晚有表演環節的她，希望可以借歌聲來撫慰及擁抱大家。

以《鬼島》角逐年度歌曲獎的馬來西亞歌手黃明志，在紅地毯上稱，歌曲入圍證明創作自由和出版自由是都有很大的空間，強調創作自由很重要。而女神徐若瑄就以一襲紫色禮服壓軸登場，中門大開的設計十分性感，擔任頒獎嘉賓的她今年也有推出新歌，她表示自己歷年朲推出過30多張華語及日語的專輯，希望可以舉行個人演唱會。

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