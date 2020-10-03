《拉契特：黯衣天使》中的護士令人不寒而慄，顛覆白衣天使給人充滿愛心的善良形象。歷來港片以醫院為場景的電影中，既有醫護人員的控訴、也有靈幻，更可癲狂。

《血衣天使》血債血償

1988年的《血衣天使》描述關之琳（左）飾演的護士June不幸被四人強姦，路過的的士司機本想協助她並報警，但關之琳為顧全富家男友面子隱瞞事件。其後強姦她的歹徒到醫院繼續騷擾June，她在忍無可忍之下，誤殺其中一人，更因此找來狂徒報復，飾演其好友的夏文汐（右）也慘遭性侵。當法律無法還她們公道，二人決意走上復仇之路，血債血償。

《夜半1點鐘》醫院撞鬼

1995年作品，電影分成「昏迷」、「辮子姑娘」及「快相」三部份，「昏迷」以醫院為場景，葉玉卿飾演護士，黃耀明飾演昏迷半年的當紅歌星，但神怪之處是黃耀明身體並無異樣，昏迷原因離奇，最終發現是某歌迷因追星而在舞台意外跌死，冤魂纏繞着他，並要前來索命以讓偶像一生陪伴自己。葉玉卿好言相勸，希望歌迷放過歌星一馬。葉玉卿大改性感戲路，角色搞笑。

《辣手回春》最強綠葉

杜琪峯與韋家輝打造的2000年作品，走瘋狂喜劇路線。片中的何求其醫院上至院長下至掃地阿嬸都極為求其，直至醫院創辦人何求其被雷劈而入院，才令他驚覺醫院改革刻不容緩。鄭伊健、陳小春與張栢芝飾演熱血醫生，希望以身作則力抗醫院歪風。林雪與許紹雄飾演的失德醫生，以及黃文慧飾演的準時收工護士長搞笑得來十分搶鏡，成為最強綠葉。