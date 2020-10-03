SPEED官方倒數惹重組疑雲 網民：有人仲有興趣睇嗎？

來自沖繩的日本女子組合SPEED，曾於90代紅遍亞洲，當年四人以13.5歲之平均年齡出道，卻在最當紅時宣佈於2000年解散，之後曾合體發展，但在2012年起四人又再各散東西。

SPEED成員分別退出幕前又鬧出醜聞，可是近日卻傳出組合或會重組的消息，事關SPEED的官網從昨日起突然出現倒數時間，唱片公司的官方Twitte亦於同晚7時宣佈倒數開始，以顯示時間計算，官網將會在當地時間下周二早上10時倒數完畢，令大批歌迷期望有驚喜消息宣佈，網民亦討論四人是否再聚首發展。

不過，39歲的SPEED成員新垣仁繪，七年前嫁人後已淡出藝能界，只有大前年結婚的36歲主音島袋寬子活躍幕前。至於另外兩位隊友上原多香子和今井繪理子，近年先後被爆不倫醜聞，37的上原多香子的首任丈夫TENN於五年前自縊身亡，在TENN逝世後卻驚爆多香子曾背夫偷食，與已婚男星阿部力發展出不倫關係，懷疑TENN自殺是跟多香子偷食有關，而女方前年奉子再婚，同年12月為現任丈夫高山和也誕下一子，由於多香子一直未有工作，由收入不多的高山養起頭家，亦傳出她一邊湊仔一邊到食店任兼職，財困的多香子正獲當地出版社以高價游說拍攝全裸寫真集。而從政的今井繪理子同樣形象破產，三年前搭上當時有家室的議員橋本健，不少網民批評SPEED再合體也毫無吸引力，又質疑上原多香子與今井繪理子是否仍適宜在螢光幕上出現。

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