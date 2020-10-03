陳凱琳上倪晨曦節目分享湊細仔大壓力 唔夠人奶泵到頭痛

「IG女神」倪晨曦 （Elva）現正懷孕8個多月，仍然勤力她的KOL工作，日前就在YouTube頻道邀請了兩子之母的陳凱琳（Grace）上她的節目「媽媽學前班」，齊齊交流烹飪心得，Grace就示範了香蕉蛋糕，就應Elva食素習慣，用了全素的食材，亦有分享如湊1歲半大仔Rafa及兩個月大的細仔Yannick的點滴，與及老公鄭嘉穎的暖爸行為。

Grace在節目上分享自己的湊仔心得，她提到懷孕第二胎等到去了6個月才公開的原因：「因為知道一旦公開了，啲人會開始觀察我平時做啲咩，我係不停食啲唔應該食嘅嘢，所以覺得越拖得遲公佈會比較好。大家好有心，make sure你陀得安全同穩陣，陀BB個人越陀越熱，間中都想飲杯珍珠奶茶凍嘢。」她表示懷第二胎時全程嘔好不舒服 ：「生第一個都係，所以啲人問我會唔會生第三個，我真係好抗拒，我唔想再經歷呢樣嘢。」

Elva提到現在已不斷上網及睇書學育兒心得，Grace就自言沒有這個習慣，所以搞到二仔到現在還未戒夜奶，二人更提到谷奶及要BB飲人奶的壓力問題，Grace表示：「第一胎奶上得幾好都算多，都有啲存貨，人就好衰會懶叻，以為放心覺得無問題，第二次反而少，都好大壓力，有幾晚為呢樣嘢唔瞓，上網搵到間歇性泵奶，10分鐘泵一次休息，泵咗成晚，搞到第二日頭痛，為咗泵多啲，之後同我老公傾，佢就話有就有，無就無，唔使咁緊張，佢係好鼓勵我，relax咗之後就有返，OK夠。」

提到父母的角色，Grace本是原本湊仔已同鄭嘉穎協議好自己做好人的角色，不過最後就倒轉了：「佢真係做唔到衰人，唯有我嚟做，小朋友鍾意乜到摸，摸到地下又擺返隻手入口，我會話『No No No』，爸爸就會慫恿佢，話唔緊要陣間先抹，我會話『No，無陣間』，畀咗佢做一次，佢哋永遠會咁做，自己做了壞人角色，兒子就係黐爸爸多一點。」Grace提到做了媽媽後，會調教自己：「生完第一個都仲好有熱心去出嚟拼博拍戲去做嘢，生完第二個就無可能，因為好忙，唔想為自己做嘢私心而忽略佢哋，有時出去半日影嘢個心已好囉囉攣掛住佢哋，所以唔可以拍劇。」

Elva問到Grace懷孕時間，鄭嘉穎做過一件最感動的事，Grace表示：「佢係一個好傳統嘅family man，佢人生最幸福就係有一個家庭，所以我哋結咗婚之後好快計劃有小朋友，佢覺得係返工做嘢動力，我第一次懷孕嘅時候係好開心，佢比你更加開心，好take care我，佢有咗小朋友嘅表情唔同咗，變咗一個暖男，試過有一次佢問我聽日喺唔喺屋企，原來佢book咗個按摩師上嚟幫你按摩。」Elva之前已透露不要知道腹中BB性別留驚喜給自己，而Grace就笑言希望對方最好是生女，所以上節目有目的，要為兩名兒子打好關係。

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