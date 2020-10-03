假期趕工 | 舒淇楊謹華Call咖啡車任飲萬歲 林心如求現真身探班餵食

林心如兼任製作人及主演的劇集《華燈初上》，目前正在台灣拍攝中，除找來楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、江宜蓉5位女藝人助陣外，還有老公霍建華客串撐場。因為疫情關係，霍建華暫時無工開，夫婦二人多了時間相聚，昨日就有網民目擊二人在淡水食飯，並形容林心如超低調，霍建華大方跟途人打招呼說中秋節快樂。

假期都要趕工，心如今日在IG晒出好友舒淇孖楊謹華專誠叫來的咖啡車為劇組打氣，心如與男主角鄭元暢於中秋節當晚預備了大量凍飲及月餅，還有總製作人Nick亦於現場設置烤肉車，令台前幕後拍攝時也有過節氣氛。心如留言：「感謝兩位親愛的小姐姐送來應援咖啡車，為假期趕拍的小夥伴們加油打氣。還有帥帥的小綜哥哥甜甜的飲料，Nick製作的烤肉車也是拼了 #要是人隨車到更能振奮人心呢 #紅衣女神真是美呆了 #咖啡無限暢飲的都快心悸了 #歡迎各路親朋好友多多探班餵食 #華燈初上」。

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