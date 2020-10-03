廖碧兒傳下年3月做新娘 富豪男友被指冇錢付前妻贍養費

41歲廖碧兒早年背住男友陳豪，撻着李澤楷表弟林忠豪，因而被封為「拜金女」。可惜她和林忠豪的情侶關係只維持大半年，最終反面收場，廖碧兒入豪門夢碎。直至兩年前，她遇到被指是富商的盧啟賢（Calvin），再次燃起「嫁個有錢人」的決心，日前她還被名人施家殷踢爆中秋前夕與廖碧兒和Calvin食飯時，廖碧兒以「未婚夫」介紹Calvin，而Calvin就表示明年3月跟廖碧兒拉埋天窗。雖然慢了幾步，但廖碧兒理想終於達到。

兩年前，廖碧兒和Calvin拍拖消息傳出後，男方隨即被起底曾結婚及育有女兒，之後再被踢爆有一位拍拖7年的泰籍電訊商太子女Nina，而廖碧兒和他拍拖未夠一年，便單方面宣佈分手，可是二人分手後，被指「掟煲唔掟蓋」，多次被影到約會。進擊的碧兒最終踢走情敵，成功坐正，風騷等做盧太。對於傳出婚訊，《蘋果》多次聯絡廖碧兒，但至今未有回覆，今日她在IG中，貼出整麵包短片，未有否認結婚傳言。

有指Calvin家族生意龐大，坐擁百億身家，擁有多部超級跑車及私人飛機，《福布斯》指其資產高達131億港元。去年更傳出他以神秘買家身份，打算以近100億港幣收購台北東方文華酒店，事件引來台灣極大迴響，Calvin亦被當地吹捧成超級隱形富豪。可是，最終收購舉動一直只聞樓梯響，至今尚未有任何成交。

據《蘋果》得悉，去年Calvin試過和該酒店的代表接洽，不久當地傳媒便大肆報導消息，然而東方文華一方曾要求先付10%訂金，但多番催促下，交易仍未有任何進展，最終酒店亦有澄清暫時未有任何交易。

年約42歲的盧啟賢，家族生意被指覆蓋保險、酒廠等行業，並持有不少物業，他亦居住8,000萬山頂豪宅。但前年Calvin被爆與前妻Emily於2013年打離婚官司，Emily向Calvin爭取女兒撫養權及贍養費，Calvin即自揭一身債務，金額高達近半億，其中包括欠母親約1,850萬港元，他又稱每月基本薪金不足以支付巨額贍養費，最後法庭判Calvin必須分擔女兒的生活支出外，還需向前妻支付膽養費，可是，近日有傳他連每月25,000港元的贍養費亦未能付出，令Calvin富豪身份存疑。

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