「救人一命，是英雄。救人百命，是護士。」《拉契特：黯衣天使》（Ratched）中的主角，護士米德麗拉契特（Mildred Ratched）如是說。當你以為醫者父母心是天經地道，這部劇集正好告訴大家，暗黑醫護可以有幾恐怖。劇集改編Ken Kesey小說《One Flew Over the Cuckoo’s Nest》，小說曾在1975年拍成電影《飛越瘋人院》。劇集版的背景設定為1947年，主角莎拉寶森（Sarah Paulson）飾演的狠毒護士米德麗拉契特，稍有得罪，注定從此無好日子過，分分鐘有入無出。

撰文：宣柏健

電視劇版與四十多年前的電影版均改編自同一小說，電影版《飛越瘋人院》當年推出後成績斐然，奪得1976年奧斯卡最佳電影、最佳男女主角、最佳導演及最佳改編劇本等五項大獎，成為近代影壇經典，也為老戲骨積尼高遜（Jack Nicholson）贏得人生首座奧斯卡殊榮。新劇《拉契特：黯衣天使》和電影版焦點不同，集中刻劃護士米德麗拉契特的扭曲與張狂，劇集更索性以她的名字點題，道出這位黯衣天使，如何由機關算盡的護士逐步演化成變態護士長。莎朗史東（Sharon Stone）飾演在電影中沒有的富婆角色Mrs. Osgood，會買兇殺死院長漢諾瓦醫生。

顛覆性別權力

電視劇版時間線比電影版早了15年，某程度上可被視為電影版的前傳。拉契特開始在精神病院工作後，發現病院內各種駭人實驗，誘發她潛藏已久的冷血本能，最終走上成魔之路。電影版中的拉契特相對壓抑與內斂，飾演她的露薏絲菲莉莎（Louise Fletcher）當年憑角色成為奧斯卡影后。劇集版對拉契特如何成魔的心理變化多了着墨，讓觀眾看到她的寂寞與憤怒，情緒也更外露，更具爆發力。

當年小說和電影版推出時，拉契特這角色也為男權當道的主流思想帶來衝擊，皆因這位黯衣天使孔武有力，而且掌控無上權力，顛覆當年一般荷李活電影中的性別定型。拉契特成為終極反派，也同時強化了主流社會對女性的仇視。故事中的精神病院也不再由象徵男權的醫生話事，拉契特母儀天下儼如女王，令精神病院成了推翻體制性別權力的實驗場。

共犯關係逆轉

精神病院是劇集的主要場景，劇中的美術、道具、造型極盡鋪張，明亮華麗，拉契特的衣裝也相當典雅，與精神病院的冷冽形成強力對比。劇中醫者與病人的關係引人入勝，兩者之間的心理遊戲其實也暗藏角力。第一集中，謀殺四名神父的Edmund Tolleson被捕後轉送精神病院，奠定了他和拉契特互相扶持的共謀關係。每集中的兇殺、變態實驗、性愛場面均挑戰尺度，配以奇詭及強烈的色調與燈光，將暴力及情色元素效果無限擴大，頗有舞台劇效果，也加強了劇中各種大逆不道行徑的戲劇和視覺衝擊。

《拉契特：黯衣天使》第一季全長八集，最令人好奇的當然是拉契特與Edmund Tolleson的複雜糾纏。第一季結局已埋下伏線，二人關係在下一季中應會出現翻天覆地的變化，由互相扶持變成誓不兩立。二人明刀明槍，互相折磨應會成為下季主調。

【創作人擅刻劃人心】

由劇集《美國恐怖故事》創作班底打造的《拉契特：黯衣天使》，製作人Ryan Murphy今年已是Netflix的大紅人，月前推出的《凹凸政壇路》（The Politician）暗諷美國政治亂象，《荷里活》（Hollywood）則帶觀眾回到戰後的夢工場。

今次《拉契特：黯衣天使》同樣以戰後為背景，刻劃百廢待興下的人心虛怯、不安、惶恐以至失控，對Ryan Murphy班底來說更是手到拿來。