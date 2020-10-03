小鬼600件遺物今日義賣 款項全數捐出望延續愛與正能量

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月中猝逝，終年36歲。小鬼家屬為延續他生前的愛與正能量，今日捐出他600件遺物進行義賣，並將善款全捐予腎病研究團隊。

台灣《蘋台新聞網》報道，小鬼經理人Dino受訪表示所有物品是經小鬼家人討論過後才拿出來：「遺物大約有衣服、玩具等。小鬼的爸爸有留下部分遺物，爸爸送給小鬼的勞力士錶則留給小鬼的妹妹。」Dino說雖然有600件，但不太夠分賣給粉絲，「真的很抱歉，畢竟只有一個人，600件物品已經算蠻多了。」而他亦希望小鬼的fans能買到想要的東西。義賣活動在今日下午2點開始，不過在1點的時候，最少來了2000名以上fans，而600個號碼牌亦全部派完。

Dino又指小鬼這些遺物由家人、朋友大概花1星期整理出來，以低於行情售出，標價大約200元至2萬新台幣（約54至5,360港元），最貴應該是限量公仔，還有小鬼一些衣服及珍藏的鞋子，他說小鬼平常就會將東西送朋友，這次全捐出讓粉絲收藏。

清晨6點已到場排隊的謝小姐透露跟家人一起來，到場不久現場已有300人。排頭位的fans顏小姐表示昨天早上就到，自己是真心喜歡小鬼，她以500元新台幣買下小鬼猝逝前幾天披在肩上的綠色連帽衞衣，由於小鬼當時在自家店舖前跟fans傾偈，她認為很有意義，故買了這件衣服當成一生回憶。

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