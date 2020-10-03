姬蒂碧金素爾發長文力撐Chrissy 自爆亦曾流產

美國名模Chrissy Teigen於香港時間前日宣佈胎死腹中，事後公開多張病房內的「唯美」黑白照片被網民寸爆流產都要呃Like，電影《妖夜尋狼》系列（Underworld）47歲英國女星姬蒂碧金素爾（Kate Beckinsale）不但力撐Chrissy，更自爆幾年前亦曾經小產，失去了20個星期的BB。

姬蒂昨日在IG寫下長文，對前日失去兒子Jack的Chrissy及其老公John Legend表示支持：「我留意到有人批評Chrissy分享失去BB時拍親密照片，在這個洗擦心霝的不幸事件中，彷彿有着一些規條令不認識她或其家人的人，鼓起勇氣教導她應該怎樣處理這個不能想像的事情。我幾年前曾經失去20周的BB，我一直沒有提過大肚的事，但我的內心絕對已經崩潰，但並沒有人知道。在這個經驗裏，會有悲痛、慚愧和震驚，加上你身體上持續心痛。你的母乳來了，但沒有人餵，這是最孤獨和毀滅心靈的階段，特別是當你不像Chrissy一樣有個支持你的伴侶。」姬蒂與拍拖8年的前男友米高辛（Michael Sheen）育有一名21歲女兒Lily，她今年4月被爆搭上比自己細24年的搖滾歌手Goody Grace。

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