趙斗淳年底出獄丨《許願》原型犯強姦8歲女 受害者父親：我願借20萬讓他離開

韓國惡名昭彰的強姦犯趙斗淳將於今年12月13日出獄，下月68歲的趙斗淳於2008年綁架化名娜英的8歲小學生，並對其進行性暴力，令小學生造成嚴重的身體創傷，甚至要裝上人工肛門及長期駁住「屎袋」，最終疑犯卻只判監12年。「趙斗淳事件」轟動韓國，韓國名導李濬益更將事件改編成電影《許願》，並由薛景求、嚴智苑、童星李蕊主演。

趙斗淳出獄在即，近日多次成為新聞人物，之前有報道指他出獄後將會搬到京畿道安山市的寓所，與妻子居住，有指此舉惹來當地居民不滿，由於有專家指趙斗淳再犯案的成數十分高，所以居民更擬搬家避與強姦犯有所接觸。而有節目更發現趙斗淳家人和娜英家人在事發後都相繼搬家，但兩家人的屋企只距離幾百米，換言之趙斗淳出獄後有機會與受害人碰面。

而上月娜英的父親接受韓媒訪問時就坦言寧願花錢倒貼趙斗淳搬家，娜英父親說：「他說要反省，那麼為甚麼非要來受害人居住的安山呢？只要可以讓他離開，我寧願借3千萬韓圜（約20萬港元）給他離開。」娜英父親指因為娜英不想離開安山，亦指娜英因為有殘疾在身，她已習慣當地的生活，如果搬家她亦會擔心遭到人排斥。事件一直困擾娜英一家，娜英父親坦言他們看電視時不能看到相關報道或是涉及性暴力的內容，每次娜英看到就會觸及痛處而暈倒。

而事件發生1年期間，娜英都要長期駁住「屎袋」，令到她的生活相當不便，亦難以過正常的學校生活。娜英父親表示當時幸而有老師的幫助：「因為擔心『屎袋』會爛，老師會隨身準備好垃圾袋，如果『屎袋』破爛，排泄物就可以流入垃圾袋中，以免會出現任何痕迹。有老師、學生家長、朋友都用這種方式理解和幫助我女兒，所以我們無法離開安山。」而娜英亦很努力適應學校生活，所以娜英父親擔心娜英克服了這麼大的困難後，若趙斗淳回到安山的話就會再度影響娜英的生活，他希望當局能協助或是趙斗淳願意去其他地方生活。

娜英父親認為趙斗淳有報復的意圖，所以才搬到與他們如此接近，亦質疑在同一社區，兩家人很難不會不碰面呢，所以他十分希望當局可以採取任何措施安頓趙斗淳，而最壞打算可能是娜英一家要搬離安山。

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