狗仔出更 | 葉佩雯夫婦終於唔使撐枱腳 約朋友吹水愛犬又搶鏡

武漢肺炎疫情稍緩，限聚令最新放寬至4人，葉佩雯（Grace）和老公郭偉亮（Eric Kwok）在新措施實行後，即相約了兩位女性朋友到上環嘆茶，開心傾足大半天。

日前大約下午四點，《蘋果》發現Grace與老公Eric Kwok帶同愛犬「菠蘿」現身上環一間咖啡室，由於他們坐在沒有落地玻璃窗阻隔的近街半露天座位，所以相當顯眼，加上菠蘿實在太可愛，途人都被菠蘿吸引了目光，要求同狗仔影相，令菠蘿瞬間變成狗明星，搶去爸媽風頭。不過當有人要同狗仔影相時，Grace會閃避到一旁，似乎不想被拍入鏡，但之後她亦都影癮大發為菠蘿拍照。

Eric Kwok跟朋友聊天時，不停摸住菠蘿，又會突然錫錫，簡直錫到燶。各人點了飲品，菠蘿也有杯用紙杯裝的水，不過牠對爸爸杯飲品相當感興趣，似乎也想飲一啖，不過沒得逞。過了一段時間後，Eric Kwow帶狗狗出去散步兼去廁所，出到門口即戴回口罩，大約十多分鐘之後散步回來，葉佩雯即刻遞水為狗解喝，隨後一行人離開現場。

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