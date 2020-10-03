台灣富婆許純美擁80億身家 遭牛郎拋棄暴增44磅變包包面

曾經公開向黎明示愛的台灣富婆許純美，十多年前一度成為話題人物，但形象負面，當時的她有標誌性的藍色眼睫毛，誇張打扮又自稱上流一族，經常將「學佛」掛在嘴邊，一路打響知名度。現年62歲的許純美，曾經有過5段婚姻，19歲便下嫁富商李文清，兩年後離婚，育有一子兩女；最後一段婚姻亦不超過兩年。據台灣資深記者黎莫仇在《蘋果新聞網》專欄分享，認識許純美多年，她一生也渴望愛情，會因情傷暴瘦，那年和嫩夫林宗一離婚，曾吐露心聲：「被牛郎拋棄，你說我自卑不自卑？」

其實排在第4任老公蔣清全之前，還有位未婚夫邱品叡，兩人於2006年4月相識，6月訂婚，7月肢體衝突鬧翻，她被邱品叡虐打致鼻樑骨斷裂入院。多年後邱品叡開了間麵店，已放下恩怨的許純美，準備了20本佛經當作開店禮物，但邱品叡卻下逐客令，她最終亦沒有現身送書，去年邱品叡更娶了位金髮美女。許純美被邱品叡虐打後1個月，認識了蔣清全，拍拖17日便結婚，18日後離婚。最後一任老公林宗一，2007年1月結婚，2008年11月離婚後仍繼續同居，最終2015年10月，以82磅爆瘦模樣現身，指控遭人拋棄，但多年後再現身體重曝增44磅，到褪下樸素居士袍。

前年她宣佈有意選台北市長，動作頻頻準備重出江湖，有廠商聞風想找她代言保養品，但她自誇有300億台幣（約80億港元）身家，代言費因獅子開大口而告吹。至於感情方面，沒想到她心如止水，嘴上念「阿彌陀佛」，說已放下貪嗔痴（三毒），出外時有男子遞紙條約吃飯，她都忍住了。

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