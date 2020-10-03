林家棟爭金馬影帝 《手捲煙》成香港亞洲電影節開幕電影

由林家棟、太保等主演的電影《手捲煙》，繼早前獲金馬獎7項提名、被選映為金馬影展的閉幕電影後，下月3日起在香港舉行的「第17屆香港亞洲電影節」，今日亦在網上公佈《手捲煙》將成為今屆的開幕電影。

近日疫情稍為緩和，戲院及表演場地陸續開放，而每年在11月舉行的「香港亞洲電影節」今年亦如期舉行。本身是第四屆「首部劇情電影計劃」得獎作品的電影《手捲煙》，繼早前獲金馬獎7項提名，包括「最佳劇情長片」、「最佳剪輯」、「最佳新導演」等，以及林家棟首次入圍「最佳男主角」爭影帝，而該片更被選映為金馬影展的閉幕電影。

由陳健朗首次執導的《手捲煙》，於今年3月在疫情影響下開拍，劇組和演員都要戴住口罩下來開工，而林家棟更為了支持本土電影，更不收片酬接拍，他坦言沒有簽約，更謂︰「要回饋行業，才能起鼓勵作用。成日話要提拔新人，現在正是有機會，就要承傳下去。」林家棟在戲中飾演一名退役英軍，在一次意外下，收留了一名被追殺的年輕南亞裔古惑仔，因而得罪黑幫。此外，早前憑《幻愛》角逐金馬「最佳新演員」的劉俊謙，成為今屆香港亞洲電影節的大使。

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