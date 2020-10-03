十大傑青丨歐鎧淳夢想成真當選 標尾會容祖兒視像領獎

由國際青年商會香港總會主辦的「2020年十大傑出青年」，今年受疫情影響，公佈得獎者記者會及頒獎禮同日舉行，今年獲加許的共有7人，分別是視障女高音蕭凱恩、兒科醫生曹蘊怡、醫管局病人安全管理與風險管理經理吳家榮醫生、香港專業摺紙藝術家陳柏熹、中國香港棋院象棋發展總監周世傑、奧運香港游水代表歐鎧淳和歌手容祖兒。

28歲的游泳健將歐鎧淳在媽咪陪同下親到現場領獎，她表示得獎已感到榮幸，並自爆小時候已夢想過做傑青：「後來做咗運動員就冇咗件事，覺得同自己有距離，多謝師兄方力申鼓勵我參選，好多人話第一次參加未必可以得獎，所以抱住試下心態。」歐鎧淳難忘2016年在奧運會上代表香港做持旗手帶領運動員入場，她自言多了一份使命感，不過自己仍有很多進步空間：「將來會喺自己最熟悉嘅運動界貢獻更多，而家積極備戰奧運，今年有好多香港運動員好有機會攞獎牌，雖然疫情未知將來情況，但仍充滿希望。」

容祖兒因為身在上海未能返港出席頒獎禮，唯有透過視像參與，大會對候選人的年齡資格是18至40歲，現年40歲的祖兒剛好趕及尾班車得獎，她透過螢幕說：「好開心呀，我覺得呢次拎咗個好有質量嘅獎項，係人生新階段、新里程，回想當日報名參選，去面試時睇番自己過往經歷，攞到呢個加許，更加堅持自己初心，好希望可以多啲回饋社會，幫到年輕人同小朋友，可以令佢哋好似我咁，我都係出身基層，但尋找到自己夢想，唔怕辛苦，一步一步行落去，我想透過自己經歷同大家分享，亦想借助自己藝人影響力，令佢哋有更多學習機會，同分享佢哋找尋夢想嘅方法。」祖兒同時希望多與新晉音樂人合作，大力推廣廣東歌壇，也會利用自己5年前成立的慈善基金去幫助有需要的人。對於未能親到現場領獎，祖兒深感遺憾，不過她透過視像接受媒體訪問時都表現激動。這段期間她一直逗留內地工作，更為新歌做錄音。經理人霍汶希（Mani）今日伴在祖兒身邊做視像訪問，當宣佈祖兒得獎，Mani上前吻及送上鮮花。

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