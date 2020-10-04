金曲獎︱青峰奪最佳國語男歌手獎 歌后魏如萱淚謝盧凱彤

台灣「第31屆金曲獎」的大獎在晚上11時半起頒發，吳青峰奪得最佳國語男歌手獎，擊敗黃明志、張震嶽和周華健等人捧獎而歸。青峰在台上表示：「2019對我是特別的一年，因為我重新定義自己為一個歌手，重新定義自己看到的善惡跟人性。」他感謝家人、朋友、蘇打綠的成員等，還特別感謝唱片公司：「在我像是一個等待回收的垃圾的時候幫助我。」他又感謝唱片公司人員，在他完全不相信這個世界的時候，給他鼓勵，青峰形容為「將當時碎成一地的我，一片一片的撿回來，我想很自私的對自己說，謝謝我自己沒有被打倒，死命的繼續唱歌和死命的歌頌，你很努力了。」

接着頒獎的最佳國語女歌手獎，由兼任大會主持的魏如萱（娃娃）憑《藏著並不等於遺忘》奪得，她大為興奮，上台已經激動落淚，她說：「希望我在天上的爸爸媽媽還有爺爺和盧凱彤，如果他們知道的話，希望他們為我感到驕傲。」她更高舉獎座，跟1歲兒子說：「Louis，媽媽真的得獎了！」她的對手許哲珮在台下聽到眼濕濕，王若琳亦一直拍手。

至於最佳國語專輯獎，就落在王若琳《愛的呼喚》手中，她感謝父母一直支持自己做音樂。而阿爆憑《kinakaian 母親的舌頭》奪年度專輯獎，連同此獎，她共奪3獎成大贏家。

「第31屆金曲獎」部份得獎名單：

年度專輯：《kinakaian 母親的舌頭》

最佳國語男歌手：吳青峰

最佳國語女歌手：魏如萱

最佳國語專輯：王若琳《愛的呼喚》

最佳樂團：滅火器《無名英雄》

最佳演唱組合：Chick en Chicks《作弊人生》

最佳新人：持修《房間裡的大象》

年度歌曲：阿爆《Thank You》

評審團獎：鄧紫棋《摩天動物園》

最佳音樂錄影帶：殷振豪《紅》

最佳專輯裝幀設計：何佳興《海光之聲》

特別貢獻獎：黃瑞豐

最佳演唱錄音專輯：鄧緯聖、洪浚程、林正忠、王俊傑、孫仲舒《少年》

最佳演奏錄音專輯：鍾興民《鍾興民作品集》

最佳台語男歌手： 蘇明淵

最佳台語女歌手獎：朱海君

最佳台語專輯：濁水溪公社《裝潢》

最佳作詞人獎：謝銘祐《路》

最佳作曲人：余佩真《昏你 feat.乱彈阿翔》

演奏類最佳專輯製作人：非密閉空間

演奏類最佳作曲人：大竹研

最佳編曲人：古武道《戰》

演奏類最佳專輯：蘇聖育、林冠良、曾增譯《Ciao Bella》

最佳單曲製作人：謝銘祐《路》

最佳專輯製作人：陳珊妮《Juvenile A》

最佳原住民語歌手：盧靜子《尋樂》

最佳原住民語專輯：阿爆《kinakaian 母親的舌頭》

最佳客語歌手：米莎《戇仔船/THE SHIP OF FOOLS》

最佳客語專輯：米莎《戇仔船/THE SHIP OF FOOLS》

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