鹹濕佬關注 | 譚嘉儀穿泳衣尷尬遮心口 網民：放開手啦

藝人譚嘉儀早前被指五官變化大，做直播時由於用了太重filter，原本包包面變成超長巫婆下巴，惹來整容疑雲。為了避嫌，近日她出po時，相片已不敢「加重料」。昨日她趁節日出海，罕有晒水着，可是，只見穿上粉紅色露腰一件頭泳衣的她，卻尷尷尬尬用雙手遮着心口， 側面看，腰間位置更出現空位。她寫着：「Goodbye Summer. Hello October.（再見夏天，十月你好）#夏天的尾巴」

譚嘉儀個po一出，引來不少網民留言，有網民就叫她大方一些，張開雙手，不用怕醜，但該網民事後被其他網民鬧：「使唔使張開腿畀你睇呀，鹹濕佬！」這位網民亦趁機向譚嘉儀訓話說：「嘉儀，呢啲你自己招來的，抵死！唱乜鬼嘢歌吖，出寫真啦！」亦有網民肉緊偶像說：「我真心鍾意你唱歌，你唱歌好好聽，唱好歌就足夠喇，唔需要咁啦！」

譚嘉儀雖然是唱得之人，但其嬌小身形和穿衣品味不時被網民詬病，早前她以背心配超短牛仔褲行山，坐在石級上留影時，便因拍攝角度加上冇修圖，被網民彈「象腿」。

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