《半澤直樹3》開拍無望？ 片岡愛之助若紀香整容立即離婚

日本歌舞伎男星片岡愛之助在神劇《半澤直樹2》中十分搶鏡，他飾演個性陰柔的人氣角色「黑崎」深受觀眾壓倒性支持，當地日前公開由網民投票選出的該劇中最人氣角色，片岡愛之助演的黑崎駿一竟登上冠軍，並以2,414票大比數拋離半澤直樹。

雖然早前爆出片岡愛之助疑精神出軌，但他與妻子藤原紀香的感情仍然甜蜜。日前他亮相富士電視台節目，大方地透露夫妻的婚姻生活，片岡更笑說：「我們夫妻間有個共識，就是不能去整容，如果去整形的話就離婚！」48歲的片岡談到對紀香的感覺時，他就說：「她真的很純真無邪，有時候就像個小孩子，如果她真的是像一般人所想像的那種偏差印象，我也不會娶她當老婆。」他還加碼爆料，指紀香平時最愛大聲唱歌，在停車場時更是旁若無人地大聲高歌，令到片岡亦覺尷尬。

另外，《半澤2》播畢後，廣大觀眾希望電視台能夠添食，亦有揣測大結局是為拍第三輯而鋪路，不過TBS台長卻開腔否認，表示沒有打算再拍續篇。

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