渣哥譚小環送月餅畀王喜：受市民敬重嘅前皇家香港白警

王喜與譚小環早年曾在大台合作拍劇，於24年前一齊拍過《緝私群英》，在劇中飾演情侶，二人已分別離開大台多年，不過私交甚篤，保持聯絡，而王喜亦會到小環老公、即「渣哥」蔡強榮開的茶記幫襯聚舊，不時都有Re-U。

渣哥今日就在社交網分享了一張兩公婆與王喜的合照，更送了月餅給對方，他留言：「能夠將渣哥月餅親手送到受市民敬重嘅前皇家香港白警手上，學老闆話齋與有榮焉！阿喜加油呀」，不少網民都有留言給like，有人留言：「佢係忠勇毅呀」。之前，渣哥已送了月餅給不少「同路人」，當中包括眾志的黃之鋒、周庭、吳靄儀及譚文豪，他在中秋節出了一個獅子山下剪影圖的帖文，帖文留言：「給仍然活在獅子山下的你給忍辱負重流落異鄉的你給今年中秋未能團圓的⋯⋯你你你你你你你你你你你你奉上衷心，祝福千串，香港人加油」，不少網民都讚渣哥是真香港人。

王喜近月廣為人知是為港台的《頭條新聞》中的「忠勇毅」，他真的在九七回歸前做過警察，於1986年加入皇家香港警察，派入機場警署，於1989年加入警察機動部隊，同年在九龍尖沙嘴彌敦道81號喜利大廈13樓的一宗企圖殺警案中，他勇闖火場拯救了兩名警務人員，以免同僚葬身火海，此事被列入香港警隊表揚的十大英雄事件。王喜在警隊效力了6年時間，之後1992加入商台入行。

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